Rendkívüli áramszüneteket vezettek be Kárpátalján is
Masszív orosz támadás érte az energetikai infrastruktúrát Uktajnában november 20-ra virradóra. A helyzet stabilizálása érdekében Kárpátalja, Lemberg és Ivano-Frankivszk megyében rendkívüli áramszüneteket vezettek be.
Az energetikai szakemberek dolgoznak a rendszer mielőbbi stabilizálásán és az áramszolgáltatás helyreállításán.
Az esetleges további változásokról később adnak tájékoztatást – közölze az Ukrenerho. Bővebb információt nem közöltek.
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →