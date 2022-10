Robbanás és rakétatámadás Ukrajna számos nagyvárosában

Rakétatámadásról és robbanásokról számoltak be hétfő reggel az ország számos nagyvárosában.

A tsn.ua közlése szerint Kijevben több robbanás hallatszott. Darnickij, Dnyiprovszkij, Szvjatoszinszkij körzetből érkeztek információk.

Vitalij Klicsko, a főváros polgármestere szerint egyelőre minden szolgáltatás működik. Ám a támadásnak vannak halottjai és sebesültjei.

Ezzel egyidőben rakétatámadást jelentettek Hemelnyickij és Dnyipropetrovszk megyéből is. Valószínűleg a városközpontot érte találat.

Találat érte Mikolajivot is. Tíz S300-as rakétát lőttek ki a városra.

Továbbá becsapódásokról számoltak be Lemberg megyében is, ahol több járásban elment az áram és megszakadt az internetkapcsolat is.