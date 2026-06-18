Robbanások Kijevben

Oroszország rakétákkal támadta Kijevet, néhány ukrán drón pedig eljutott Moszkváig, egyikük az orosz főváros közelében lévő egyik településen eltalált egy lakóházat csütörtök reggel.

Helyszíni beszámolók szerint több robbanást lehetet hallani Kijevben, miközben az északkelet-ukrajnai Szumi város hatóságai arról számoltak be, hogy egy ember meghalt egy orosz dróntámadásban. Csütörtök reggel óta légiriadó van érvényben Ukrajna területének nagy részén.

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai adminisztráció vezetőjének Telegram-bejegyzése szerint „az ellenség ballisztikus rakétákkal támadta az ukrán fővárost”. A Kijev elleni támadás a második ezen a héten, és akkor történt, amikor a G7 franciaországi csúcsértekezletén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök partnereivel egyeztetve fokozni próbálta a nyomást Oroszországra, hogy üljön le tárgyalni a négy éve tartó háború lezárásáról.

Forrás: hirado.hu

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