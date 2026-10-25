Sugárhajtású drón hatolt Kárpátalja légterébe

Először észleltek sugárhajtású, Gerany típusú orosz drónt Kárpátalja légterében. A pilóta nélküli repülőeszköz Ivano-Frankivszk megye felől lépett be régiónkba.

Roman Tarabij, a Munkácsi Járási Tanács elnöke Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a légi eszközt Ökörmező és Volóc körzetében észlelték. A drón ezután irányt változtatott, elhagyta Kárpátalját, és a Lemberg (Lviv) megyei Sztrij felé repült.

Sajtóinformációk szerint a pilóta nélküli repülőeszközt végül Lemberg megyében semmisítették meg.

Kárpátalja.ma

Forrás: zakarpattya.net.ua

Nyitókép: illusztráció, Wikipédia

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →