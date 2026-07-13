Kaja Kallas: még nincs megállapodás az újabb szankciós csomagról

Még nincs megállapodás az Oroszországgal szemben bevezetendő újabb szankciós csomagról. Továbbra is vannak nyitott kérdések, de azon dolgozunk, hogy megszülessen a megegyezés – jelentette ki Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője július 13-án, hétfőn Brüsszelben.

Az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve Kaja Kallas elmondta:

bízik abban, hogy a tanácskozáson sikerül megállapodni, hogy további 250 személyt és szervezetet felvegyenek a szankciós listára.

„Ez lenne eddig a legnagyobb szankciós listázás. Egyben válasz is azokra a közelmúltbeli orosz támadásokra, amelyek civileket értek.” – tette hozzá.

Forrás: MTI

(Nyitókép: korábbi felvétel, forrás: AFP)

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