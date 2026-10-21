Szentpétervárra érkezett Steven Witkoff amerikai elnöki különmegbízott

Szentpétervárra érkezett Steven Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja, akit a pulkovói repülőtéren Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója fogadott – közölték szerdán orosz hírügynökségek.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai megbízottja bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin fogadja majd az amerikai tisztségviselőt.

Witkoff kedden Oslóban az ukrajnai rendezésről tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Jonas Gar Store norvég kormányfővel és Alexander Stubb finn államfővel. A megbeszélésen távkapcsolat segítségével részt vett Jared Kushner, az amerikai elnök veje is.

Stubb a konzultációk nyomán előrelépésről és arról számolt be, hogy biztonsági és gazdasági elemeket dolgoztak ki, amelyeket a különmegbízott be fog mutatni az orosz vezetésnek. Marco Rubio kijelentette, hogy az oslói találkozó sikeres volt, de nem hozott semmi váratlant.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedd este pályakezdő orosz diplomaták előtt azt hangoztatta, hogy Moszkva kész meghallgatni az amerikai tárgyalókat, és Oroszország nyitott a gazdasági megállapodásokra az Egyesült Államokkal, de politikai engedmények nélkül.

Forrás: MTI

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