Szeptembertől szigorodnak a munkavállalók felmentésének szabályai Ukrajnában

Ukrajnában módosultak a kritikus fontosságú vállalkozások munkavállalóinak katonai szolgálat alóli felmentésére vonatkozó szabályok. Az új rendelkezések egy része már hatályba lépett, 2026. szeptember 1-jétől pedig további feltételek lépnek életbe, amelyek jelentősen megnehezíthetik a munkavállalók felmentésének fenntartását.

A változásokat a Miniszteri Kabinet 2026. július 1-jén elfogadott 862. számú rendelete vezette be, amely módosította a 76-os és a 692-es számú kormányhatározatot. Az új szabályozás 2026. július 3-án lépett hatályba.

Magasabb bérküszöb szeptembertől

A legfontosabb változás a felmentett munkavállalók minimális fizetését érinti. Szeptember 1-jétől a legtöbb esetben a havi munkabérnek el kell érnie a 25 941 hrivnyát.

Az aktív harci övezetekben, illetve az ideiglenesen megszállt területeken működő vállalkozások esetében alacsonyabb küszöböt állapítottak meg: itt legalább 21 617,50 hrivnya havi bért kell biztosítani.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy már emelkedett a vállalatok kritikus fontosságú státuszának igazolásához szükséges átlagbér-követelmény, ezért az elbírálás során mindig a megelőző hónap béradatait veszik figyelembe.

Augusztus 10-ig dokumentumokat kell benyújtani

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek 2026. június 2. előtt szerezték meg a kritikus fontosságú státuszt, legkésőbb augusztus 10-ig további dokumentumokat kell benyújtaniuk.

A szükséges iratok között szerepel az alkalmazottak átlagbéréről szóló igazolás, valamint az előző naptári hónapra vonatkozó adóbevallási kimutatás.

Amennyiben a vállalkozás elmulasztja a határidőt, kritikus fontosságú státusza csak 2026. szeptember 1-jéig marad érvényben. Ezt követően a státusz visszavonható, ami a már kiadott felmentések elvesztését is eredményezheti.

Változik a több munkahelyen dolgozók elszámolása

Az új szabályozás pontosítja azoknak a munkavállalóknak az elszámolását is, akik egyszerre több vállalkozásnál dolgoznak, vagy más jogcímen rendelkeznek halasztással.

A jövőben az ilyen alkalmazottakat a felmentési kvótába csak egy munkahelyen számítják be, mégpedig annál a munkáltatónál, ahol a leghosszabb ideje állnak alkalmazásban.

Ez különösen azoknak a cégeknek jelenthet problémát, amelyek több részmunkaidős vagy mellékállású dolgozót foglalkoztatnak, mivel könnyen túlléphetik az engedélyezett kvótát.

Tíz munkanap áll rendelkezésre a kvóta rendezésére

Ha egy vállalkozás az új szabályok alapján túllépi a számára engedélyezett felmentési kvótát, vezetőjének tíz munkanapon belül a Gyija (Дія) elektronikus portálon keresztül kezdeményeznie kell a felesleges felmentések visszavonását.

Azoknak a vállalatoknak, amelyek már a módosítás hatálybalépésekor túllépték a kvótát, ezt legkésőbb 2026. július 16-ig kellett megtenniük.

Szigorúbb ellenőrzések várhatók

A tervek szerint szeptember 1-jéig összekapcsolják a Védelmi Minisztérium és a Digitális Átalakulási Minisztérium állami nyilvántartásait. Ennek köszönhetően a hatóságok valós időben ellenőrizhetik majd a hadköteles munkavállalók számát, a felhasznált felmentési kvótákat, valamint az esetleges szabálytalanságokat.

A szakértők azt javasolják a munkáltatóknak, hogy mielőbb vizsgálják felül a béradatokat, a benyújtott dokumentumokat és a felmentési kvótákat, hogy elkerüljék a kritikus fontosságú státusz elvesztését és a munkavállalók felmentésének megszűnését.

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