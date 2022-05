Behatoltak a kelet-ukrajnai Szeverodoneck városába az orosz csapatok – erről Luhanszk megye kormányzója számolt be a közösségi oldalán. Ha a város elesik, akkor a régió nagy része Moszkva irányítása alá kerül.

Közben bombázást jelentettek Harkiv régióból is, ahová tegnap látogatott el az ukrán elnök. Bár az orosz csapatokat kivonták a térségből, a légitámadások továbbra is rendszeresek – számolt be az M1 Híradója.

Forrás: hirado.hu