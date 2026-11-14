Szigorúbban büntetnék a mozgósítás elkerülését és az önkényes alakulatelhagyást

A kormány három területen dolgozik a mozgósítás rendszerének átalakításán: a munkavállalók katonai felmentésén, a katonai szolgálat elkerüléséért és az önkényes alakulatelhagyásért kiszabható büntetések szigorításán, valamint a mozgósítás új szabályain.

Szerhij Koreckij miniszterelnök november 13-án, a parlamentben tartott kormányzati kérdések óráján beszélt a tervekről. Kiemelte, hogy szigorítani kell a katonai szolgálat alóli kibújás és az önkényes alakulatelhagyás következményeit. A védelmi minisztérium már véglegesíti az erre vonatkozó törvényjavaslatot.

A kormányfő elmondta, hogy a munkavállalók katonai felmentésének rendszerét már módosították, az erről szóló rendeletet kiadták. A folyamatot a védelmi és a gazdasági minisztérium közösen felügyeli. A módosítás célja, hogy megakadályozza a korábban tapasztalt visszaéléseket.

A harmadik terület a mozgósítás új szabályainak kidolgozása, amelyet a miniszterelnök egyfajta új társadalmi szerződésként jellemzett. Szerinte ennek egyik célja, hogy azok a katonák, akik már öt éve harcolnak, pontosan tudják, mikor számíthatnak váltásra és hazatérésre. Hozzátette: a harcokban elesett vagy megsebesült katonák helyére új katonáknak kell érkezniük.

A kormánynak december 1-jéig kell kidolgoznia a vállalkozások mozgósítási kötelezettségeire vonatkozó új társadalmi megállapodást. A védelmi minisztérium olyan mechanizmuson dolgozik, amely lehetővé tenné a dolgozók teljes körű katonai felmentését, amennyiben a vállalat rendszeresen, önkéntesen alkalmazottai egy részét katonai szolgálatra irányítja.

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