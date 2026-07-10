A háború fordulópontja még messze van, Oroszország nem mondott le céljairól, és fokozza támadó műveleteit, ezért nem szabad alábecsülni – fogalmazott pénteken az ukrán fegyveres erők főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij.

„A háború fordulópontja még messze van. Az agresszor nem mondott le a Luhanszki és Donyecki megyék teljes megszállására irányuló terveiről, arra törekszik, hogy kiterjessze támadó műveleteit Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyékben, valamint hogy létrehozza és kiterjessze az ütközőzónát Ukrajna északi régióiban. Növekszik a rakéta- és dróntámadások intenzitása, az irányított légibombák bevetése, valamint a civil lakosság ellen elkövetett bűncselekmények száma. Éppen ezért az ukrán fegyveres erők következetesen növelik harci képességeiket, hogy méltó ellenállást fejtsenek ki az ellenséggel szemben, és végső soron rákényszerítsék a Kremlt, hogy a mi feltételeink szerint kössön igazságos békét” – idézte a parancsnokot az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Szirszkij kiemelte, hogy 2026 első felében az orosz erők előrenyomulásának üteme több mint a felére csökkent, miközben havonta átlagosan megközelítőleg 32 ezer katonájuk halt vagy sebesült meg.

Hangsúlyozta, hogy az ukrán hadsereg következetesen végrehajtja az orosz támadók felőrlésére irányuló stratégiáját. „Az előrenyomulás ütemét tekintve a felek gyakorlatilag kiegyenlített helyzetbe kerültek” – szögezte le.

Szavai szerint hat hónap alatt az ukrán erők mélységi csapásmérő eszközökkel 697 célpontot támadtak Oroszország területén. Az ellenségnek okozott közvetlen és közvetett gazdasági károk értékét legalább 6,1 milliárd dollárra becsülik. Hozzátette: hatékonyan zajlik a közepes hatótávolságú hadműveleti kampány is.

„Ebben az időszakban 7028 ellenséges objektumot semmisítettek meg vagy rongáltak meg az ukrán alakulatok. A tüzérség több mint 456 ezer feladatot hajtott végre. A rakétacsapatok több mint 1140 csapást mértek, a légierő repülőegységei több mint 1100-at, a támogató alegységek pedig mintegy 1400-at” – írta a parancsnok.

Az ukrán hírügynökség jelentése szerint az orosz légierő péntekre virradóra légitámadást hajtott végre a Kramatorszkhoz tartozó Sabelkivka település lakóövezetére. A légicsapásban teljesen megsemmisült egy lakóház, amelyben emberek tartózkodtak – derült ki az ukrajnai katasztrófavédelem beszámolójából.

„A mentési munkálatok során a mentők két áldozat holttestét találták meg és emelték ki” – olvasható a Telegram-csatornán ismertetett közleményben.

A mentők mintegy 2 tonnányi építési törmeléket takarítottak el. A munkálatok már befejeződtek.

A támadás során tűz ütött ki egy másik lakóházban, egy garázsban, és lángra kapott három gépjármű. A tűzoltók gyorsan eloltották az összes tűzfészket, amelyek mintegy 136 négyzetméternyi területet érintettek.

Forrás: MTI

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