Támadás érte Donyeck megyét

Legalább egy ember meghalt a kelet-ukrajnai Donyeck megye nyugati részében fekvő Szelidove településén az orosz erők támadásában – közölték csütörtökön az illetékes hatóságok.

Vagyim Filacskin kormányzó a Telegramon arról számolt be, hogy orosz lövedékek házakat rongáltak meg, és felgyújtottak egy ipartelepet. Hozzátette, hogy két ember megsebesült Krasznohorivkában is, és több más települést is ért találat.

Az ország déli részén fekvő Herszon régióban 16 ember sebesült meg az elmúlt 24 órában több orosz támadásban – közölte Olekszandr Prokugyin megyei kormányzó.

Az ukrán légierő csütörtökön közölte, hogy szerda este 13 támadó orosz drónt lőtt le.

A legújabb támadások egy nappal az észak-ukrajnai Csernyihiv nagyvárosra mért csütörtöki hármas orosz rakétacsapás után következtek be, amelyben 18 ember vesztette életét a mentési műveletek befejezése után közzétett végleges hivatalos adatok szerint.

