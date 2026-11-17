Nyolc megyében maradtak áram nélkül fogyasztók november 17-én az orosz támadások következtében. A legsúlyosabb helyzet Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyében alakult ki, ahol az energetikai infrastruktúrát ért ismételt csapások jelentősen megnehezítik az áramszolgáltatás helyreállítását.

Az orosz támadások következtében Ukrajna nyolc megyéjében okoztak áramkimaradásokat. Artem Nekraszov, az ukrán energiaügyi miniszter első helyettese kedden arról számolt be, hogy Dnyipropetrovszk, Donyeck, Zaporizzsja, Mikolajiv, Odessza, Szumi, Csernyihiv és Csernyivci megyében maradtak fogyasztók villamos energia nélkül.

A legsúlyosabb helyzet Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyében alakult ki. Az orosz hadsereg már a múlt hét óta rendszeresen támadja a Dnyipro térségében található energetikai létesítményeket, amelyekben jelentős károk keletkeztek. Emiatt a térségben számottevően korlátozták az áramszolgáltatást.

Az energetikai szakemberek éjjel-nappal dolgoznak a helyreállításon, munkájukat azonban a folyamatos légiriadók is nehezítik. Ráadásul az orosz erők több alkalommal olyan energetikai létesítményeket is ismételten megtámadtak, amelyeket korábban már sikerült helyreállítani.

Rivne megyében szintén jelentős fennakadások vannak: Olekszandr Koval, a megyei katonai közigazgatás vezetője szerint több mint 300 település maradt áram nélkül. A kritikus infrastruktúrához tartozó létesítmények alternatív energiaforrásokra álltak át.

Négy megyében rendkívüli áramszünetek vannak érvényben

A magasfeszültségű hálózatban tapasztalt feszültségcsökkenés és a berendezések károsodása miatt Dnyipropetrovszk, Kirovohrad, Poltava és Harkiv megyében rendkívüli áramszüneteket kellett bevezetni.

Az előre meghatározott áramszüneti menetrendekhez csak az energetikai rendszer stabilizálódását követően térhetnek vissza. Ukrajna legtöbb régiójában továbbra is óránkénti áramszüneti ütemtervek vannak érvényben, az ipari fogyasztók számára pedig teljesítménykorlátozásokat rendeltek el.

Az Ukrenerho tájékoztatása szerint a november 17-én reggel bekövetkezett jelentős áramszünetek után az energetikai szakemberek továbbra is a Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyei ellátás helyreállításán dolgoznak. Elsőként a kritikus infrastruktúrához tartozó létesítményekben állítják vissza az áramszolgáltatást.

A javítási munkálatok egész éjszaka folytak, az újabb orosz támadások azonban ismét megrongálták az energetikai létesítményeket, és újabb jelentős áramszüneteket okoztak. A helyreállító csapatoknak így sok esetben szinte elölről kell kezdeniük a munkát, miközben a korábbi károk kijavítását sem tudták befejezni.

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