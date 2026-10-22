Többen meghaltak és megsebesültek a Kijevet éjszaka ért orosz légitámadásban

Kijevben legalább egy ember meghalt, több mint húszan pedig megsebesültek a csütörtökre virradóra ballisztikus rakétákkal végrehajtott orosz légitámadásban, lakóházakat és egyéb épületeket, valamint infrastrukturális objektumokat értek találatok – tette közzé Vitalij Klicsko polgármester és a kijevi katonai közigazgatás.

A halálos áldozatot Dnyiprovszkij kerületből jelentette az állami katasztrófavédelem, amely szerint a sebesültek száma 22. A Pivdennij hidat is találat érte, a Dnyipro folyó egyik legfontosabb átkelőjén átvezető metróvonal is megrongálódott.

Vinnicja megyében ipari és energetikai infrastrukturális létesítmények, valamint családi házak rongálódtak meg az orosz légicsapásokban, de senki sem sebesült meg – tudatta Natalja Zabolotna katonai kormányzó a Telegramon.

A Poltava megyei Kremencsukban egy magánkézben lévő televíziócsatorna épületét érte találat, a város közelében pedig drón csapódott egy energetikai létesítménybe, áldozatokról nem érkezett jelentés – tette közzé Vitalij Gyakivnics katonai kormányzó a Telegram-csatornáján.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg ballisztikus rakétákkal, valamint 210 csapásmérő, illetve álcadrónnal tömeges légicsapást hajtott végre ukrajnai célpontok ellen csütörtökre virradóra. A fő csapásirány Kijev volt.

Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 181 drónt sikerült megsemmisítenie. Harminckét helyszínen találatokat rögzítettek, hat esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.

Forrás: MTI

Fotó: МВС України

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