Hat ember megsebesült az Ukrajna középső-keleti részén fekvő Dnyipropetrovszk megyében szerdára virradóra, ahol lakóépületek és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették az ukrán hatóságok.

Az állami katasztrófavédelem szerda reggeli jelentése szerint a sebesültek között egy gyerek is van.

Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye katonai kormányzója arról számolt be a Telegramon, hogy szerdára virradóra a megye székhelyét, Dnyipro és Nyikopol környékét érték dróncsapások. A sebesültek közül egy 37 éves nő súlyos, további négy személy közepesen súlyos állapotban került kórházba, egy 58 éves nőt pedig a helyszínen láttak el a mentőorvosok.

MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →