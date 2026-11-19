Az Ukrajnát katonailag támogatni kész országok vezetőinek csütörtöki berlini csúcstalálkozóján a fő témák között szerepel Ukrajna költségvetési szükségleteinek fedezése, a légvédelem megerősítése, beleértve az orosz ballisztikus rakéták elfogására alkalmas fegyverek leszállítását – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebookon, nemsokkal azután, hogy megérkezett a német fővárosba.

„A további támogatásról tárgyalunk: az Európai Unió azon döntésének mielőbbi végrehajtásáról, amelyben 45 milliárd eurót biztosítanak Ukrajnának a költségvetési szükségletek fedezésére; a légvédelem megerősítéséről, egyebek között az ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott PURL kezdeményezés keretében; a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas elfogórakéták téli csomagjáról; valamint azokról az új védelmi képességekről, amelyeket Európával közösen valósíthatunk meg. Természetesen az igazságos béke megteremtését célzó diplomáciáról is tárgyalunk” – írta bejegyzésében az elnök.

Zelenszkij köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki erősíti Ukrajna védelmét és az Oroszország által indított háború lezárásán dolgozik.

A Jevropejszka Pravda hírportálnak a francia elnöki hivatalból egy név nélkül nyilatkozó forrás azt mondta, hogy a találkozón megvitatják a szövetségesek többnemzetiségű fegyveres erőinek ukrajnai telepítésére vonatkozó terveket is, amelyek a harci cselekmények lezárása utáni biztonsági garanciák részét képeznék.

Forrás: MTI

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