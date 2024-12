Új típusú drónnal támadja Ukrajna az oroszokat

Bemutatta Ukrajna a Deep Strike drónokat, demonstrálva ezzel az ország innovációs és technológiai függetlenségét. A Deep Strike drón működésének jellegzetessége, hogy autonóm működésre képes nagy távolságon, ezzel együtt kiemelkedően pontos fegyver.

Ukrajna 30 ezernél is több Deep Strike drónnal növelte védelmi képességeit – írja a Mandiner az ukrán sajtó nyomán. Az új fegyverek bevetésével szeretné Kijev demonstrálni innovációs és technológiai függetlenségét, az ukrán védelmi ipar fejlesztésében külföldi befektetők is részt vesznek.

A Mandiner a Kyiv Independent alapján arról ír, hogy Ukrajna 2025-ben technológiai előrelépést hajthat végre harctéri stratégiájában, az új generációs Deep Strike drónok is ennek az átalakulásnak a részesei. Rusztem Umerov, ukrán védelmi miniszter a közösségi médiában írt arról, hogy az ukrán védelmi ipari fejlesztésekben nemzetközi partnerek is részt vettek. Szerinte az innovatív technológiák segítségével Ukrajna megváltoztatja a játékszabályokat a harctéren. „Megmutatjuk a világnak: Ukrajna képes az innovációra és a technológiai függetlenségre. Még háborús körülmények között is fejlesztjük a modern termelést, erősítjük védelmi képességeinket. Ukrajna egy olyan technológiai hadsereget hoz létre, amely készen áll arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel megvédje magát. Ez fontos jelzés szövetségeseink és az ellenség számára” – fejtette ki Umerov aki arról is beszámolt, hogy Ukrajna folyamatosan növeli a csúcstechnológiai rendszerek fejlesztésére irányuló beruházásokat.

A Deep Strike drón működésének jellegzetessége, hogy autonóm működésre képes nagy távolságon, ezzel együtt kiemelkedően pontos fegyver.



Forrás: hirado.hu

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko