Újabb 270 ukrán állampolgár térhetett haza az orosz hadifogságból

Október 23-án újabb 270 ukrán állampolgár térhetett haza orosz fogságból egy fogolycsere keretében. A szabadon engedettek között 261 katona és kilenc civil található. Erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számolt be Facebook-oldalán.

Az államfő tájékoztatása szerint a hazatérők között vannak a Nemzeti Gárda, köztük az Azov alakulat tagjai, határőrök, területvédelmi katonák, valamint a haditengerészet, a szárazföldi és a légideszant-erők katonái.

A szabadon engedettek többsége 2022 óta volt orosz fogságban. Sokan közülük Mariupol védelmében vettek részt, mások a donyecki, luhanszki, harkivi, zaporizzsjai, herszoni, kijevi, mikolajivi és csernyihivi frontszakaszokon harcoltak.

A hazatérők között öt olyan személy is van, akiket a 2022 júliusában, az olenivkai fogolytáborban történt támadás során halottnak hittek.

A hadifoglyokkal foglalkozó ukrán koordinációs törzs közlése szerint olyanok is hazatérhettek, akik már 2018-ban vagy 2020-ban kerültek fogságba.

A fogolycsere az augusztus 19-én megkezdett, több szakaszból álló fogolycsere-folyamat harmadik ütemében valósult meg.

A koordinációs törzs arról is beszámolt, hogy a szabadon engedettek közül kilencen súlyos betegségben szenvednek. Több foglyot Oroszországban koholt vádak alapján ítéltek hosszú börtönbüntetésre, egyeseket életfogytig tartó szabadságvesztésre.

A szabadon engedett személyek valamennyien orvosi vizsgálaton esnek át, szükség esetén kezelésben részesülnek, valamint rehabilitációs és társadalmi visszailleszkedést segítő támogatást kapnak. Emellett biztosítják számukra a szükséges alapvető felszereléseket és a jogszabályok szerint járó pénzbeli juttatásokat is.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Volodimir Zelenszkij Facebook-oldala

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