Újabb 90 nappal hosszabbíthatják meg a hadiállapotot és a mozgósítást Ukrajnában

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök törvényjavaslatokat nyújtott be au Ukrán Legfelsőbb Tanácsnak a hadiállapot és az általános mozgósítás újabb 90 nappal történő meghosszabbításáról.

Az RBK-Ukrajina a parlament honlapján közzétett, 16182-es és 16183-as számú törvényjavaslatokra hivatkozva arról ír, hogy a két intézkedés hatályát 2027. január 28-ig hosszabbítanák meg.

A javaslatokat a parlament illetékes bizottságai és a képviselők elé terjesztették. Amennyiben a honatyák megszavazzák az indítványokat, ez lesz a hadiállapot meghosszabbításáról szóló 21. döntés Oroszország 2022 februárjában indított teljes körű inváziója óta.

A mozgósítás legfontosabb szabályai

Az általános mozgósítás a gazdaság, az állami szervek és a katonai szervezetek különleges időszakra történő átállását jelenti.

A hatályos szabályok szerint főszabály szerint a 25 és 60 év közötti, katonai szolgálatra egészségügyileg alkalmas, halasztásra vagy felmentésre nem jogosult, illetve katonai szolgálat alóli mentességgel nem rendelkező hadköteles férfiak mozgósíthatók.

A 18 és 25 év közötti férfiak csak a törvényben meghatározott kivételes esetekben hívhatók be mozgósítás keretében, ugyanakkor szerződéses szolgálatra önként is jelentkezhetnek.

A katonai nyilvántartásban szereplő nők katonai szolgálatra vagy honvédelmi feladatok ellátására kizárólag önkéntes alapon vonhatók be.

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