Újabb beregszászi katona halálhírét erősítették meg
Ismét szomorú hír érkezett Beregszászba: hivatalosan is megerősítették a háborúban elesett katona, Szerhij Copin halálát.
A 1990. augusztus 19-én született beregszászi lakos főtörzsőrmesterként teljesített szolgálatot az ukrán fegyveres erők kötelékében.
A rendelkezésre álló információk szerint 2023. január 24-én vesztette életét a Donyeck megyei Volnovaha járásban, a Vuhledari Városi Tanácshoz tartozó Vodjane település közelében zajló harcok során.
A Kárpátalja.ma részvétét fejezte ki az elhunyt katona családjának és hozzátartozóinak.
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