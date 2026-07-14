Újabb három hónappal meghosszabbították a hadiállapotot és az általános mozgósítást Ukrajnában

Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapot és az általános mozgósítás érvényességét. A rendelkezések 2026. október 31-ig maradnak hatályban.

Az UNIAN hírügynökség beszámolója szerint a hadiállapot meghosszabbításáról szóló, 15401-es számú törvényjavaslatot 313 képviselő támogatta az Ukrán Legfelső Tanácsban. A jogszabály értelmében a hadiállapot augusztus 2-tól további 90 napig, október 31-ig marad érvényben.

A parlament ugyanazon az ülésen elfogadta az általános mozgósítás meghosszabbításáról szóló, 15402-es számú törvényjavaslatot is. A dokumentumot 311 képviselő szavazatával hagyták jóvá.

Az elfogadott törvény alapján az általános mozgósítás időtartama szintén 90 nappal, 2026. október 31-ig hosszabbodik meg.

A mostani volt a 20. parlamenti szavazás a hadiállapot és az általános mozgósítás meghosszabbításáról az Oroszország által Ukrajna ellen indított teljes körű háború kezdete óta. Mindkét törvényjavaslatot Volodimir Zelenszkij ukrán elnök terjesztette a parlament elé.

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