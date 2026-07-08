Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az orosz hadsereg éjszakai légicsapásainak

Kijevet és Harkivot újabb rakéta- és dróntámadás érte szerdára virradóra, a légicsapásoknak halálos áldozatai is vannak, sokan megsebesültek, lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Az éjszaka Kijev ellen rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz csapások következtében egy nő meghalt, két ember pedig megsebesült – jelentette Timur Tkacsenko katonai kormányzóra hivatkozva az Ukrinform hírügynökség. Az Ukrajnai Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat sajtóközleménye szerint a mentőcsapatok két helyszínen még mindig oltják a raktárépületekben keletkezett tüzet Szvjatosinszkij és Desznyanszkij kerületben. Több lakóépület, garázsok és egy villamosremíz is megrongálódott.

A Harkivot éjszaka ért újabb légicsapások következtében kilenc ember megsebesült, köztük egy kétéves kisgyerek is – közölte az Ukrinform a Harkiv megyei ügyészség Telegram-bejegyzését idézve. Nemisljanszkij kerületben több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Háborús bűncselekmények elkövetése miatt nyomoz a hatóság.

Az ukrán hírügynökség a herszoni katonai közigazgatás vezetője, Jaroszlav Sanyko Telegramon közzétett bejegyzése alapján arról is beszámolt, hogy a dél-ukrajnai város Korabelnij kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit, egy utas a helyszínen meghalt, kilenc ember – köztük a járművezető – megsebesült.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg szerdára virradóra 7 rakétát, valamint 169 csapásmérő és álcadrónt vetett be. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 139 drónt sikerült elfognia az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 5 Iszkander típusú ballisztikus rakéta, valamint 20 drón célba talált, további 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel. A közlemény szerint két radarelhárító rakéta nem érte el a kijelölt célpontot.

Nyitókép: tsn.ua

MTI

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