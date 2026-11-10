Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselői tárgyalnak Abu-Dzabiban

Kilenc hónap után november 10-én megkezdődtek a háromoldalú tárgyalások Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselői között Abu-Dzabiban. Az egyeztetések középpontjában a harcok beszüntetése és a háború lezárásának lehetőségei állnak, miközben Washington egy, Európa biztonsági rendszerét is érintő megállapodás előkészítéséről is nyilatkozott.

Rusztem Umerov, az ukrán delegáció vezetője közölte, hogy a háromoldalú egyeztetéseket megelőzően az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, a NATO és az Európai Bizottság képviselőivel is konzultáltak. Ezt követően megkezdődtek az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével zajló tárgyalások.

Umerov tájékoztatása szerint Ukrajna legfontosabb célkitűzései közé tartozik a harcok beszüntetése, a megbízható háború utáni biztonsági garanciák kialakítása, az ország gazdasági helyreállítása és fejlesztése, valamint a humanitárius kérdések rendezése.

A TSN.ua beszámolója szerint a találkozó előzménye, hogy a múlt héten Donald Trump amerikai elnök és Jared Kushner amerikai különmegbízott egy olyan megállapodás előkészítéséről nyilatkozott, amely nemcsak Ukrajnát, hanem Európa jövőbeli biztonsági berendezkedését is érintené. Az amerikai elképzelések részletei egyelőre nem ismertek.

Kushner a brüsszeli konzultációkat követően öt fő célkitűzést ismertetett. Ezek között szerepel a biztonságpolitikai konzultációk fenntartása, a válsághelyzetekben alkalmazható megbízható kommunikációs csatornák kialakítása, a katonai tevékenységek átláthatóságának növelése, az eszkalációs kockázatok csökkentése, valamint Európa hosszú távú biztonságának és stabilitásának előmozdítása.

A TSN.ua nyomán

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