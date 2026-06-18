Ukrajna újabb csapást mért a moszkvai kőolajfinomítóra

A héten második alkalommal érte támadás a moszkvai kőolajfinomítót, valamint a rosztovi régióban és Ukrajna megszállt területein is célpontokat találtak el az ukrán fegyveres erők – tette közzé Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon.

Az ukrán államfő megfogalmazása szerint ezek a csapások „teljesen méltányos válaszok” az ukrán települések elleni orosz támadásokra.

„Az elmúlt napokban minden partnerünk kiemelte a közepes hatótávolságú csapásaink és a hosszú távú szankcióink pontosságát és hatékonyságát. Ideje véget vetni ennek a háborúnak, és Oroszországnak meg kell tennie a szükséges diplomáciai lépéseket” – hangsúlyozta Zelenszkij a bejegyzésében.

Nyitókép: president.gov.ua

MTI

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