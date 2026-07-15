Az EU 2028-ig meghosszabbítja az ukrán menekülteknek járó védelmet
Az Európai Unió Tanácsa írásbeli eljárás útján megállapodott az ukrajnai háborús menekülteknek biztosított ideiglenes védelem további egyéves meghosszabbításáról 2028. március 4-ig – tájékoztatott az uniós tanács szerdán.
Az uniós tanács közleményében aláhúzta: az Ukrajnából menekülőknek biztosított ideiglenes védelmi jogállás biztosításával az Európai Unió azon kötelezettségvállalását teljesíti, amely szerint ameddig csak szükséges, támogatja Ukrajnát és népét.
Az ideiglenes védelem egyéves meghosszabbítása egyértelműséget és kiszámíthatóságot biztosít mindazok számára, akik a háború elől menekülnek – írták.
Forrás: MTI
(Nyitókép: illusztráció)
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