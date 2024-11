Vészhelyzeti áramszüneteket vezetnek be az egész országban

Masszív orosz támadás alatt áll az energetikai infrastruktúra – számolt be Herman Haluscsenko energiaügyi miniszter november 28-án. Ennek következtében vészleállásokat vezetnek be az egész országban, köztük Kárpátalján is.

A reggeli órákban a Zakarpattyaoblenerho utasítást kapott az Ukrenerho vállalattól a vészhelyzeti menetrendek bevezetésére 10 beosztás alkalmazásával. Az ukrán energetikai infrastruktúra nagyszabású támadás alatt áll.

A vészleállások 10 sávos beosztása ITT érhető el.

Az országban jelenleg is légiriadó van érvényben.

Kárpátalja.ma