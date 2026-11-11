Zelenszkij: drónkíséretet kapnak a teherhajók a Fekete-tengeren

Ukrajna Dániával közösen egy olyan projekt kidolgozásán dolgozik, amelynek keretében különböző típusú drónok segítségével kísérnék a teherhajókat a Fekete-tengeren, védelmet nyújtva az orosz támadásokkal szemben – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán Dániában Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint.

„Mint tudják, a Fekete-tenger jelenleg blokád alatt áll. A mezőgazdaság számára rendkívül fontos a hajók kísérésének biztosítása. Biztonsági kérdésről van szó, hiszen Oroszország drónokkal, köztük irániakkal, valamint különböző rakétákkal támad. Megpróbálják megsemmisíteni az összes hajót, függetlenül attól, hogy mely országhoz tartoznak. Megvitatjuk és dolgozunk a hajók különböző típusú drónok segítségével történő kísérésének megszervezésén. Ez jelenleg az egyik új projektünk, amelyért nagyon hálásak vagyunk” – mondta az államfő.

Zelenszkij hozzátette, hogy egy európai ballisztikusrakéta-elhárító rendszer kidolgozása már egy éve folyamatban van.

„Ezen a projekten nem tudunk egyedül dolgozni. Nagyon hálásak vagyunk a dán hadiiparnak és más partnereinknek. Remélem, hogy télen kipróbáljuk az első új európai rakétavédelmi rendszert, és bizonyos eredményeket is elérhetünk. Mindannyiunknak szüksége van rá” – hangsúlyozta.

Dánia kedden 643 millió euró értékű új katonai segélycsomagot jelentett be Ukrajna számára – idézte fel az Ukrinform.

Forrás: MTI

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