Zelenszkij: meg kell kezdeni az EU-csatlakozási tárgyalásokat

Helyénvaló lenne az Európai Uniónak idén júniusban megkezdenie a tárgyalásokat Ukrajna csatlakozásáról – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, a Három Tenger Kezdeményezés országainak vilniusi csúcstalálkozóját követően tartott sajtótájékoztatón.

A csúcstalálkozón és a vezetőkkel folytatott tárgyalásokon azt mondtam, hogy az európai egység szempontjából rendkívül fontosnak tartom megerősíteni, hogy az Európai Unió nem fél önmagától, és a NATO nem fél a saját szabályaitól – fogalmazott az ukrán államfő az Interfax-Ukrajina hírügynökség beszámolója szerint.

Hangsúlyozta: minden demokratikus európai nemzet, amely osztja és védi Európa és az euroatlanti térség közös értékeit, megérdemli, hogy az EU és a NATO tagja legyen.

Ezt a tényt pedig valós tettekkel kell megerősíteni. Júniusban el is jön az ideje, amikor helyénvaló döntés lesz ténylegesen megkezdeni a tárgyalásokat Ukrajna csatlakozásáról az Európai Unióhoz – mondta.

Zelenszkij ismételten sürgette, hogy a szövetséges országok küldjenek légvédelmi eszközöket Ukrajnának, amelyekre azért van szükség, hogy megvédjék a városokat az állandó orosz támadásoktól.

Azt kérte, hogy idén minden potenciált összpontosítsanak „Ukrajna és minden, Oroszországgal határos nemzet függetlenségének védelmére”, mivel Moszkva fenyegetései „az egész területet érintik Európától Kazahsztánig”. Köszönetet mondott azoknak a vezetőknek, akik kifejezték, hogy készek segíteni Kijevnek a légvédelmi rendszerek beszerzésében.

Zelenszkij Oroszország szerda éjszakai támadására utalva külön is felszólította országa szövetségeseit, hogy gyorsítsák fel az ukrán légvédelem megerősítését. Kitért arra is , hogy Ukrajna most már gyárt több olyan haditechnikai eszközt, drónokat és lőszereket, amelyeket az Oroszország által indított háború előtt nem állított elő. Saját fegyvergyártásához azonban külső finanszírozásra van szüksége.

A sajtótájékoztatón Andrzej Duda lengyel államfő kijelentette, hogy országa kész Ukrajnának szovjet gyártmányú légvédelmi rakétákat szállítani. Viszont a Lengyelországban lévő Patriot rendszereket

az Egyesült Államok hadserege telepítette, és vannak olyan rendszereink is, amelyeket a brit fegyveres erők telepítettek Lengyelországba. Rámutatott arra, hogy ezekkel a fegyverekkel Lengyelország saját magát védi az orosz fenyegetésekkel szemben.

A lengyel elnök azt is javasolta, hogy a kelet-európai országok emeljék a bruttó hazai termék (GDP) három százalékára védelmi kiadásaikat.

Nemrég írtam egy levelet az összes NATO-tagállamnak, amelyben azt javasoltam, hogy a 2014 óta meghatározott két százalékról a GDP három százalékára emeljék a védelmi kiadásokat – mondta, hozzátéve, hogy kezdeményezését magas szintű megértés fogadta.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kijevi megbeszéléseit követő sajtóértekezleten 2023. november 4-én. (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)