Csökkent a cukor ára Ukrajnában

Júniusban tovább mérséklődött a kristálycukor kiskereskedelmi ára Ukrajnában: az országos átlag először csökkent 30 hrivnya alá kilogrammonként.

Az agronews.ua tájékoztatása szerint a cukor átlagos fogyasztói ára 2026 júniusában 29,99 hrivnya/kg volt. Ez 0,73 százalékkal alacsonyabb a májusi átlagnál.

A legmagasabb árakat Kijev megyében mérték, ahol egy kilogramm cukor átlagosan 32,92 hrivnyába került. Szintén az országos átlag felett alakultak az árak Dnyipropetrovszk (31,43 hrivnya/kg) és Zaporizzsja (30,61 hrivnya/kg) megyékben, valamint Kárpátalján (31,24 hrivnya/kg).

A legalacsonyabb átlagárakat Zsitomir (27,61 hrivnya/kg), Voliny (28,01 hrivnya/kg) és Kirovohrad (28,32 hrivnya/kg) megyékben regisztrálták.

Az idei év első felének adatai alapján a cukor fogyasztói ára viszonylag stabil maradt. Az év eleji enyhe árcsökkenést áprilisban kisebb drágulás követte, júniusban azonban ismét csökkenő tendencia volt megfigyelhető.

Szakértők szerint a belföldi piac továbbra is kiegyensúlyozott, mivel az ukrán cukorgyárak elegendő mennyiségű termékkel látják el a piacot. A világpiacon szintén csökkenő ártrend figyelhető meg a brazíliai termelés növekedése miatt. Ugyanakkor az El Niño időjárási jelenség Indiában és Thaiföldön várható hatásai egyelőre mérséklik a nemzetközi cukorárak további csökkenését.

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