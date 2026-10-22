Csökkentik a banki átutalási limiteket egyes ukrajnai vállalkozók számára

November 14-től csökkenhet a havi banki átutalási limit az egyéni vállalkozók (FOP) egyes csoportjai számára. A változás elsősorban az újonnan bejegyzett vállalkozókat, valamint azokat érinti, akik hosszabb szünet után hirtelen újra aktív gazdasági tevékenységbe kezdenek.

A közzétett információk szerint az új havi limitek a következőképpen alakulnak:

Az 1. csoportba tartozó vállalkozók esetében 600 ezer hrivnyáról 400 ezer hrivnyára csökken a limit.

600 ezer hrivnyáról 400 ezer hrivnyára csökken a limit. A 2. és 3. csoportba tartozó vállalkozóknál 3 millió hrivnyáról 1 millió hrivnyára mérséklődik a havi átutalási keret.

A változtatás célja és pontos alkalmazási feltételei a rendelkezésre álló információk alapján nem állapíthatók meg egyértelműen.

Az UngvarInfo nyomán.

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