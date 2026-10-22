Drágult a dízel és az autógáz Ukrajnában

Október 22-én több ukrajnai benzinkúthálózatnál is emelkedett a dízel üzemanyag és az autógáz ára, miközben a benzin ára változatlan maradt. A legnagyobb drágulást az autógáz esetében a WOG töltőállomásain jegyezték fel, ahol literenként 1,50 hrivnyával nőtt az ár – tudatta az RBK-Ukrajina.

A dízel ára a WOG, az Ukrnafta és az UPG hálózatainál emelkedett. A WOG-nál literenként 1,40 hrivnyával, míg az Ukrnafta és az UPG töltőállomásainál 1 hrivnyával kell többet fizetni. Az OKKO és a SOCAR hálózatainál a dízel ára nem változott.

Az autógáz ára szintén több hálózatnál nőtt. A WOG-nál 55 hrivnyába, az OKKO-nál 53,90 hrivnyába, az UPG-nél 52,90 hrivnyába, a SOCAR-nál pedig 54,40 hrivnyába kerül literenként. Az Ukrnafta 50,90 hrivnyás ára változatlan maradt.

Ennyibe kerül az üzemanyag a népszerű ukrajnai benzinkutakon

Az RBC-Ukrajna összeállítása szerint október 22-én a következő árak voltak érvényben a nagyobb töltőállomás-hálózatoknál:

Benzinkúthálózat Benzin A-95 (hrivnya/l) Dízel (hrivnya/l) Autógáz (hrivnya/l) OKKO 92,90–95,90 105,90–108,90 53,90 WOG 92,90–95,90 105,90–108,90 55,00 SOCAR 94,90–97,90 106,00–109,00 54,40 Ukrnafta 88,90–91,90 100,90–102,90 50,90 UPG 89,90–92,90 102,90–104,90 52,90

Az árak literenként értendők, és az egyes üzemanyagok típusától, illetve minőségétől függően eltérhetnek.

A felsorolt hálózatok közül október 22-én az Ukrnafta kínálta a legalacsonyabb áron az A-95-ös benzint, a dízelt és az autógázt is.

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