Drágult a dízel és az autógáz Ukrajnában

Bursza Krisztina Gazdaság

Október 22-én több ukrajnai benzinkúthálózatnál is emelkedett a dízel üzemanyag és az autógáz ára, miközben a benzin ára változatlan maradt. A legnagyobb drágulást az autógáz esetében a WOG töltőállomásain jegyezték fel, ahol literenként 1,50 hrivnyával nőtt az ár – tudatta az RBK-Ukrajina.

A dízel ára a WOG, az Ukrnafta és az UPG hálózatainál emelkedett. A WOG-nál literenként 1,40 hrivnyával, míg az Ukrnafta és az UPG töltőállomásainál 1 hrivnyával kell többet fizetni. Az OKKO és a SOCAR hálózatainál a dízel ára nem változott.

Az autógáz ára szintén több hálózatnál nőtt. A WOG-nál 55 hrivnyába, az OKKO-nál 53,90 hrivnyába, az UPG-nél 52,90 hrivnyába, a SOCAR-nál pedig 54,40 hrivnyába kerül literenként. Az Ukrnafta 50,90 hrivnyás ára változatlan maradt.

Ennyibe kerül az üzemanyag a népszerű ukrajnai benzinkutakon

Az RBC-Ukrajna összeállítása szerint október 22-én a következő árak voltak érvényben a nagyobb töltőállomás-hálózatoknál:

BenzinkúthálózatBenzin A-95 (hrivnya/l)Dízel (hrivnya/l)Autógáz (hrivnya/l)
OKKO92,90–95,90105,90–108,9053,90
WOG92,90–95,90105,90–108,9055,00
SOCAR94,90–97,90106,00–109,0054,40
Ukrnafta88,90–91,90100,90–102,9050,90
UPG89,90–92,90102,90–104,9052,90

Az árak literenként értendők, és az egyes üzemanyagok típusától, illetve minőségétől függően eltérhetnek.

A felsorolt hálózatok közül október 22-én az Ukrnafta kínálta a legalacsonyabb áron az A-95-ös benzint, a dízelt és az autógázt is.

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