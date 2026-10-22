Drágult a dízel és az autógáz Ukrajnában
Október 22-én több ukrajnai benzinkúthálózatnál is emelkedett a dízel üzemanyag és az autógáz ára, miközben a benzin ára változatlan maradt. A legnagyobb drágulást az autógáz esetében a WOG töltőállomásain jegyezték fel, ahol literenként 1,50 hrivnyával nőtt az ár – tudatta az RBK-Ukrajina.
A dízel ára a WOG, az Ukrnafta és az UPG hálózatainál emelkedett. A WOG-nál literenként 1,40 hrivnyával, míg az Ukrnafta és az UPG töltőállomásainál 1 hrivnyával kell többet fizetni. Az OKKO és a SOCAR hálózatainál a dízel ára nem változott.
Az autógáz ára szintén több hálózatnál nőtt. A WOG-nál 55 hrivnyába, az OKKO-nál 53,90 hrivnyába, az UPG-nél 52,90 hrivnyába, a SOCAR-nál pedig 54,40 hrivnyába kerül literenként. Az Ukrnafta 50,90 hrivnyás ára változatlan maradt.
Ennyibe kerül az üzemanyag a népszerű ukrajnai benzinkutakon
Az RBC-Ukrajna összeállítása szerint október 22-én a következő árak voltak érvényben a nagyobb töltőállomás-hálózatoknál:
|Benzinkúthálózat
|Benzin A-95 (hrivnya/l)
|Dízel (hrivnya/l)
|Autógáz (hrivnya/l)
|OKKO
|92,90–95,90
|105,90–108,90
|53,90
|WOG
|92,90–95,90
|105,90–108,90
|55,00
|SOCAR
|94,90–97,90
|106,00–109,00
|54,40
|Ukrnafta
|88,90–91,90
|100,90–102,90
|50,90
|UPG
|89,90–92,90
|102,90–104,90
|52,90
Az árak literenként értendők, és az egyes üzemanyagok típusától, illetve minőségétől függően eltérhetnek.
A felsorolt hálózatok közül október 22-én az Ukrnafta kínálta a legalacsonyabb áron az A-95-ös benzint, a dízelt és az autógázt is.