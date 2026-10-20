Drágult a dollár az ukrán bankokban, az euró árfolyama 51 hrivnya körül alakul

Október 20-án emelkedett a dollár árfolyama az ukrajnai bankokban és pénzváltókban. Az euró árfolyama eközben intézményenként eltérően alakult, az eladási árfolyam több helyen is megközelíti az 51 hrivnyát.

A Minfin adatai szerint a pénzváltók átlagosan 45,06 hrivnyáért vásárolnak egy dollárt, míg 45,22 hrivnyáért kínálják. Az eurót átlagosan 50,80 hrivnyáért veszik, az eladási árfolyam pedig 51 hrivnya körül maradt.

Hol lehet a legolcsóbban valutát vásárolni?

A vizsgált bankok közül a dollárt a Monobank kínálja a legkedvezőbb áron: egy dollár 45,23 hrivnyába kerül. A PrivatBank kártyás árfolyama 45,24 hrivnya, míg a bankfiókokban és az Ocsadbank mobilalkalmazásában 45,25 hrivnyát kérnek érte.

Az euró a legolcsóbban az Ocsadbank mobilalkalmazásán keresztül vásárolható meg, 50,90 hrivnyás árfolyamon. A Monobanknál 50,99 hrivnya az eladási árfolyam, míg a PrivatBank fiókjaiban és a PUMB készpénzes pénzváltásánál 51 hrivnyába kerül egy euró.

Hol érdemes eladni a valutát?

A dollárt az Ocsadbank mobilalkalmazásán keresztül, illetve a PUMB kereskedelmi árfolyamán lehet a legkedvezőbb feltételekkel eladni: mindkét esetben 44,90 hrivnyát fizetnek érte.

Az euró eladásakor a PrivatBank kártyás árfolyama a legkedvezőbb, 50,32 hrivnya. A Monobanknál, az Ocsadbank mobilalkalmazásában és a PUMB készpénzes pénzváltásánál 50,30 hrivnyát kínálnak egy euróért.

Mennyibe kerül 1000 dollár?

Az árfolyamok közötti különbség nagyobb összeg esetén már jól érzékelhető. Ezer dollár megvásárlása a Monobanknál 45 230 hrivnyába kerül, míg a PrivatBank kártyás árfolyamán 45 240 hrivnyát kell fizetni érte.

A PrivatBank bankfiókjaiban és az Ocsadbank mobilalkalmazásában 45 250 hrivnya az ezer dollár ára. A PUMB-nál 45 400 hrivnyába, az Ocsadbank kártyás árfolyamán pedig 45 450 hrivnyába kerül ugyanez az összeg.

Az árfolyamok bankonként, valamint a készpénzes és kártyás tranzakciók között is eltérhetnek, ezért pénzváltás előtt érdemes ellenőrizni az adott szolgáltató aktuális feltételeit.

Kárpátalja.ma

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