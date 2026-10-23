Drágult a dollár Ukrajnában

Pénteken emelkedett az amerikai dollár hrivnyához viszonyított árfolyama az ukrán bankokban, miközben az euró valamelyest olcsóbb lett. A pénzváltókban is eltérő árfolyamokon lehet dollárt és eurót vásárolni, illetve eladni.

Az ukrajnai bankokban október 23-án átlagosan 45,41 hrivnyát kérnek egy dollárért, ami 7 kopijkás emelkedést jelent. Az amerikai valutát a pénzintézetek átlagosan 44,81 hrivnyás árfolyamon vásárolják fel.

Az euró átlagos árfolyama ezzel szemben 1 kopijkával csökkent, így pénteken 51,01 hrivnyába kerül. Az eurót a bankok átlagosan 50,36 hrivnyáért vásárolják fel.

Ennyibe kerül a valuta a pénzváltókban

Az ukrajnai pénzváltókban péntek reggel átlagosan 45,30 hrivnyát kértek egy dollárért, míg az amerikai valutát 45,15 hrivnyás árfolyamon vásárolták fel.

A készpénzes euró átlagos eladási árfolyama 51,10 hrivnya, a felvásárlási árfolyam pedig 50,85 hrivnya volt.

Így változott a hivatalos árfolyam

Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) október 23-ra 45,05 hrivnyában határozta meg a dollár hivatalos árfolyamát. Ez 2 kopijkás gyengülést jelent a hrivnya számára az előző értékhez képest.

Az euró hivatalos árfolyama 50,44 hrivnya lett, ami 9 kopijkás erősödést jelent a hrivnya szempontjából.

Mire számíthatunk a következő napokban?

Tarasz Leszovij, a Globus Bank pénzügyi piacokkal és befektetési tevékenységgel foglalkozó részlegének igazgatója szerint október 26. és november 1. között a készpénzes valutapiacon a dollár árfolyama várhatóan 44,80–45,50 hrivnya, az euróé pedig 50–52 hrivnya között alakulhat.

Az előrejelzés alapján a következő időszakban mindkét valuta árfolyama ingadozhat, ezért a tényleges vételi és eladási árak pénzintézetenként, illetve pénzváltónként eltérhetnek.

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