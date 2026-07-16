Drágult a szamóca Ukrajnában

Az elmúlt héten emelkedtek a szamóca termelői árai Ukrajnában. A piaci szereplők szerint az áremelkedés hátterében elsősorban a kínálat csökkenése áll, mivel az ország legtöbb régiójában fokozatosan véget ér a szamócaszezon – írja az Agronews.

A piaci megfigyelések szerint a hét eleje óta átlagosan 23 százalékkal emelkedett a bogyós gyümölcs ára. A termelők jelenleg 100–180 hrivnya közötti kilogrammonkénti áron értékesítik a friss szamócát, az ár a minőségtől és a szállított mennyiségtől függ.

A szakértők szerint az áremelkedésnek több oka is van. Egyre kevesebb termelő kínál friss szamócát, mivel sok gazdaság már befejezte az idei értékesítési szezont. Ezzel párhuzamosan továbbra is erős a kereslet, mind a frisspiacon, mind a feldolgozóipar részéről, ami tovább hajtja felfelé az árakat.

A mostani drágulás ellenére a szamóca ára még mindig átlagosan 17 százalékkal alacsonyabb, mint 2025 azonos időszakában.

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