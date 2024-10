Egekben a burgonya ára Ukrajnában

Júliusban és augusztusban hőség tombolt Ukrajnában, ami gyakorlatilag felperzselte a termőföldeket, elpusztítva a termést.

Az időjárási viszonyok miatt több régióban is rendkívül rossz lett a termés, kevés a minőséges zöldség és gyümölcs.

A leginkább a burgonyatermésre volt hatással az időjárás. A tavaszi fagyok, az aszály, majd a hőség miatt kevés termett, amit pedig sikerült betakarítaniuk a gazdáknak, azok kis méretűek és nem eladhatóak.

Ezért a burgonya betakarítása közepette az ukrán gazdáknak Lengyelországból és Litvániából kellett importálniuk ezt az alapvető terméket.

A burgonya árának meredek emelkedése Ukrajna szinte minden megyéjében megfigyelhető.

A burgonya ára közel 150%-kal nőtt az elmúlt időszakban. Öt év alatt ez a zöldség az egyik legdrágább zöldség lett az ukrán piacon.

A szakértők véleménye szerint februárban egy kilogramm krumpli ára elérheti a 30 hrivnyát.

Szeptemberben a nagyszőlősi, a perecsenyi vagy éppen az ökörmezői piacon is már 20 hrivnyáért árulták a termelők a burgonya kilóját. Míg a szupermarketekben már most októberben fajtától függően akár 50 hrivnyát is elkérnek érte.

A szakértők véleménye szerint hiányra nem kell számítani, mivel Mikolajiv és Voliny megyében például jól sikerült az idei termés.

goloskarpat.info/Kárpátalja.ma