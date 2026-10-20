Egy év alatt több mint 30 százalékkal drágult a fagyasztott hal Ukrajnában

Ukrajnában 30,4 százalékkal emelkedett a fagyasztott hal átlagos fogyasztói ára 2025 szeptembere és 2026 szeptembere között – számolt be az AgroNews az Ukrán Állami Statisztikai Szolgálat adatai alapján.

A statisztikai hivatal tájékoztatása szerint idén szeptemberben a fagyasztott hal kilogrammonkénti átlagára 269,54 hrivnyára nőtt az augusztusi 264,95 hrivnyáról. Ez egy hónap alatt 1,7 százalékos drágulást jelent.

Egy évvel korábban, 2025 szeptemberében még átlagosan 206,77 hrivnyába került egy kilogramm fagyasztott hal, vagyis az ár egy év alatt 62,77 hrivnyával emelkedett.

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