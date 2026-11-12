Egyre erősödik Huszt gazdasága: egyetem, új gyárak és több száz munkahely

Két év alatt csaknem megduplázódott a Huszti kistérség költségvetése: a 2024-es 867 millió hrivnyáról 2026-ra 1,612 milliárd hrivnyára nőtt. A fejlődésben fontos szerepet játszik a Donbászról áttelepült műszaki akadémia, az új ipari beruházások és a készülő ipari park.

A Huszti kistérség gazdasági fejlődéséről Vaszil Hubal polgármester beszélt a november 6–7-én megrendezett Re Zakarpattia 2026 fórumon. Elmondása szerint a költségvetés növekedése mellett a saját bevételek aránya is emelkedett: a korábbi 35 százalékról 50 százalékra.

Az egyik legjelentősebb változás a Kramatorszkból áttelepült Donbászi Állami Gépészmérnöki Akadémia megjelenése. Az intézmény mellett két szakmai főiskola is Husztra költözött. A 2026-os tanév kezdetére mintegy 1200 hallgatót tartottak nyilván a város oktatási intézményeiben, közülük több mint 500-an az áttelepült akadémián tanulnak.

A város ipari fejlődésének egyik példája a Bakery Food Investment (BFI) vállalat, amely 2025 júliusában indította el fagyasztott pékárukat gyártó üzemét Huszton. A beruházás értéke meghaladta a 400 millió hrivnyát. Az első évben közel 1600 tonna terméket állítottak elő, és 130 munkahelyet hoztak létre. A vállalat hosszabb távon 250–280 dolgozóra bővítené a létszámot.

Emellett a városban egy több mint 18 hektáros ipari park kialakítását is tervezik. A 2026 májusában az országos ipari parkok nyilvántartásába felvett projekt keretében a tervek szerint 538 új munkahely jöhet létre.

A huszti fejlesztések egyik fontos lehetősége, hogy a műszaki akadémia és az új ipari vállalkozások egymást erősíthetik: az intézmény szakembereket képezhet a helyi üzemek számára, a vállalatok pedig gyakorlati lehetőséget és munkát kínálhatnak a végzősöknek.

A következő évek egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a beruházások és az oktatási intézmények áttelepülése mennyire tud tartós gazdasági növekedést, valamint hosszú távú munkalehetőségeket biztosítani a huszti közösség számára.

A goloskarpat.info nyomán.

Kárpátalja.ma

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