Fagykár az ukrán gyümölcsösökben

Az elmúlt napokban Ukrajna több megyéjében is fagypont alá süllyedt a levegő hőmérséklete.

Elsősorban a csonthéjas magvú gyümölcsfákat érte fagykár, különösen az almafákat.

A legnagyobb károkat Vinnicja megyében jegyezték be. Egyes gazdaságokban az almatermés több mint felének esetleges veszteségéről számoltak be, de ez a legtöbb esetben a korai és közepes almafajtákra vonatkozott, mint például a „Melbourne” vagy a „Genf”. Ami a téli almafajtákat illeti, a kertészek arról számoltak be, hogy reményeik szerint a fagy nem volt jelentős hatással rájuk.

A fagyok csekély károkat okoztak Csernyivci megyében, ahol a helyi kertészek 10-15%-ra becsülik a jövőbeni betakarítás veszteségét. Elsősorban a kajszibarackot érte a fagy.

Mikolajiv megyében pedig a cseresznyefákat érte fagykár.

Az agronews.ua nyomán.

Kárpátalja.ma