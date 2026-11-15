Finnország 37,3 millió eurót fordít Ukrajna újjáépítésére

Finnország 37,3 millió eurót különít el Ukrajna újjáépítésére a Stratégiai Beruházások és Támogatás Ukrajnának (SISU) program keretében – közölte a finn külügyminisztériumra hivatkozva az Ukrinform.

A támogatást a tárca és a Finnvera állami pénzügyi vállalat közös kezdeményezése révén biztosítják. Az összeget az Európai Unió Ukrajna Beruházási Keretprogramján (UIF) keresztül folyósítják.

A SISU célja az ukrán kritikus infrastruktúra fejlesztésének és a helyi vállalkozások növekedésének támogatása, valamint a finn cégek ukrajnai beruházásainak ösztönzése. A program a védelmi, biztonsági és kettős felhasználású technológiák területén működő vállalkozások finanszírozáshoz jutását is segíti.

2026 októberében a Finnvera és az Európai Bizottság 240 millió euró értékű garanciamegállapodást írt alá a program keretében.

Elina Valtonen finn külügyminiszter hangsúlyozta, hogy országa hosszú távon is támogatni kívánja Ukrajnát, amelynek újjáépítésében a vállalkozásoknak is fontos szerep jut.

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