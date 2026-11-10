Több mint háromszorosára nőtt a generátorok eladása a Foxtrot üzleteiben

Jelentősen megnőtt az energiafüggetlenséget biztosító berendezések iránti kereslet Ukrajnában az őszi hónapokban, a hosszan tartó áramszünetek pedig tovább erősítették a vásárlási hullámot. A Foxtrot elektronikai áruházlánc adatai szerint november első napjaiban az előző hónap első hetéhez képest 125 százalékkal emelkedett a hordozható töltőállomások értékesítése, a generátorok eladása pedig több mint 320 százalékkal nőtt.

A kereslet már októberben is jelentős volt: a töltőállomásokból 70 százalékkal többet értékesítettek, mint az előző év azonos időszakában, a generátorok eladása pedig szeptemberhez képest 59 százalékkal emelkedett. Szeptemberben és októberben az inverterek és tartalékáram-ellátó rendszerek iránti érdeklődés 145 százalékkal nőtt, az akkumulátorok értékesítése pedig több mint háromszorosára emelkedett.

A vásárlók egyre inkább a nagyobb kapacitású töltőállomásokat keresik, amelyek akár egy teljes otthon vagy több háztartási berendezés tartalék áramellátását is biztosíthatják.

A töltőállomások átlagos vásárlási értéke egy év alatt 43 százalékkal, 45 ezer hrivnyára nőtt.

A legkeresettebb töltőállomások (power station)

Különösen a 2001–2500 wattórás modellek iránt emelkedett a kereslet. Ezzel szemben a 601–1000 wattórás készülékek értékesítése 62 százalékkal, a 600 wattóra alattiaké pedig 20 százalékkal csökkent.

A Foxtrot kínálatában a Marstek lett a legkeresettebb töltőállomás-márka, az Ecoflow és a Bluetti szintén a népszerű gyártók közé tartozik.

Milyen generátorok iránt nőtt a kereslet?

A generátorok átlagos vásárlási értéke 33 százalékkal, 28 ezer hrivnyára emelkedett. A vevők elsősorban a 3–5 kilowatt teljesítményű, valamint az inverteres generátorokat keresik;

utóbbiak között a Deye termékei iránt mutatkozik kiemelkedő érdeklődés.

Megfelelő készlet áll rendelkezésre a raktárakban?

A Foxtrot tájékoztatása szerint egyes termékekből érezhetően nehezebb beszerezni a szükséges mennyiséget. Ilyenek a legfeljebb 1 kilowatt teljesítményű kompakt töltőállomások, illetve a körülbelül 3 kilowattos, kétféle üzemanyaggal működő generátorok. A Foxtrot vezérigazgatója, Jurij Poliscsuk elmondta:

a vállalat az értékesített, hivatalosan importált töltőállomások 35–50 százalékát forgalmazza Ukrajnában, a szezonális kereslet növekedésére pedig már nyáron megkezdte a felkészülést.

Kárpátalja.ma

Forrás: 24tv.ua

Nyitókép: illusztráció

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