Hogyan készül a természetes cider kárpátaljai almából?

Amikor egy üveg cidert veszünk le a polcról, könnyen azt gondolhatjuk, hogy csupán egy újabb gyümölcsös italról van szó. Valójában azonban az ital karaktere már jóval a palackozás előtt, az almáskertben formálódik. Az almafajták kiválasztásától az erjesztés módjáig minden lépés meghatározza a kész cider ízvilágát.

Miért ideális Kárpátalja?

Kárpátalja azon kevés ukrajnai régiók egyike, ahol a gyümölcstermesztés évszázadokon át a helyi gazdálkodás meghatározó ágazata volt. A hegyvidéki klíma, a hűvös éjszakák és a meleg nappalok lehetővé teszik, hogy az alma lassabban érjen, így több aromát és kiegyensúlyozott savtartalmat halmozzon fel. Ezért a térséget az ország egyik legkedvezőbb ciderkészítő vidékének tartják.

A régió gyümölcstermesztési hagyományai egészen a középkorig nyúlnak vissza. Ennek egyik emléke a szerednyei vár, amelyet a hagyomány a templomos lovagokhoz köt. Bár nincs bizonyíték arra, hogy a templomosok cidert készítettek volna ezen a vidéken, a térség európai öröksége több mai termelő számára – köztük a Monbar számára – is inspirációt jelentett a természetes ciderkészítés hagyományainak felelevenítésében.

Az almafajta határozza meg az ízt

Míg a friss fogyasztásra szánt almánál a méret, az édesség és a ropogósság számít, a ciderkészítésnél más szempontok kerülnek előtérbe. A legfontosabb a természetes cukrok, a savak és a csersavak megfelelő egyensúlya.

Éppen ezért a készítők gyakran több almafajtát házasítanak, hogy összetettebb és gazdagabb ízvilágot érjenek el. Ez különbözteti meg a ciderkészítést a hagyományos almalé-előállítástól: a végeredmény karaktere már a préselés előtt eldől.

Válogatás és préselés

Egy liter cider előállításához átlagosan 1,3–1,5 kilogramm almára van szükség. A betakarított gyümölcsöt először gondosan átválogatják, eltávolítják a sérült vagy éretlen szemeket, majd az almát megmossák, felaprítják és kipréselik.

A minőségi cider egyik alapfeltétele, hogy kizárólag frissen préselt almaléből készüljön. Nem használnak almalé-koncentrátumot, porokat vagy mesterséges aromákat.

A természetes erjedés szerepe

A cider igazi születése az erjedés során történik, amely általában 20–25 napig tart. Ebben az időszakban az élesztők természetes módon alakítják át az alma gyümölcscukrát alkohollá és szén-dioxiddá.

Ez alapvetően különbözik azoktól az olcsó gyümölcsitaloktól, amelyeknél alkoholt, vizet, szirupot és aromákat egyszerűen összekevernek. A természetes ciderben az alkohol kizárólag az erjedési folyamat eredménye, hozzáadott szesz nélkül, édességét pedig maguk az almák biztosítják, nem pedig hozzáadott cukor.

Az erjedést követően az italt pihentetik, letisztítják, majd a kívánt stílusnak megfelelően – száraz, félszáraz vagy gyümölcsösebb változatként – palackozzák.

Amikor ugyanaz a gazdaság termeszti az almát és készíti a cidert

A legmagasabb minőséget azok a termelők tudják biztosítani, akik az egész folyamatot maguk felügyelik: az almatermesztéstől a préselésen át egészen az erjesztésig.

Ez nemcsak a termék eredetének átláthatóságát növeli, hanem a gyümölcstermesztők számára is előnyös. Számos olyan alma is feldolgozható cidernek, amely küllemében nem felelne meg a frisspiaci elvárásoknak, ízében azonban kiváló alapanyagot jelent.

Kárpátaljai példa

Kárpátalján ezt a szemléletet követi többek között a Monbar márka is. A vállalat kizárólag frissen préselt kárpátaljai almából készít cidert természetes erjesztéssel, hozzáadott cukor és alkohol nélkül.

Ennek a technológiának köszönhetően a márka több elismerést is szerzett a londoni World Cider Awards nemzetközi versenyen, ahol a szakmai zsűri vakteszt során értékeli a nevezett italokat.

Mire figyeljen a vásárló?

A természetes cider ismertetőjegyei:

nem tartalmaz hozzáadott alkoholt;

nem tartalmaz hozzáadott cukrot;

alkoholtartalma természetes erjedés során keletkezik;

frissen préselt almaléből készül, nem koncentrátumból.

A jó cider története tehát nem a címkénél, hanem az almáskertben kezdődik. Az alma minősége, a gondos feldolgozás és a természetes erjesztés együtt teremti meg azt az italt, amely egyre inkább visszahozza Ukrajnában és Kárpátalján is a természetes, európai ciderfogyasztás kultúráját.

Kárpátalja.ma/agronews.ua

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