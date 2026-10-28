Ungvár, Munkács és Huszt vezeti a kárpátaljai települési közösségek rangsorát a bejegyzett egyéni vállalkozók száma alapján. 2026. július 1-jén az ungvári közösségben 9499 vállalkozót tartottak nyilván, míg a megye egészében több mint 44 ezer egyéni vállalkozó szerepelt a statisztikában – tudatta a goloskarpat.info.

Hol van a legtöbb egyéni vállalkozó Kárpátalján?

A Kárpátaljai Megyei Statisztikai Főigazgatóság adatai szerint a tíz legtöbb bejegyzett egyéni vállalkozóval rendelkező közösség rangsora a következő:

Ungvár – 9499 Munkács – 6433 Huszt – 2706 Nagyszőlős – 2499 Beregszász – 1567 Holmok – 1352 Aknaszlatina – 1229 Ilosva – 1038 Szolyva – 1003 Técső – 864

Ungváron több mint 3000-rel több egyéni vállalkozót tartanak nyilván, mint Munkácson. A harmadik helyen álló Huszt mutatója az ungvárinak kevesebb mint egyharmada.

Nőtt a vállalkozók száma az első félévben

A megyei statisztikai adatok alapján 2026. január 1-jén 43 208 egyéni vállalkozót tartottak nyilván Kárpátalján, július 1-jén pedig már 44 758-at. Ez fél év alatt 1550-es, mintegy 3,6 százalékos növekedést jelent.

A vezető közösségekben szintén emelkedett a nyilvántartott vállalkozók száma: Ungváron 9124-ről 9499-re, Munkácson 6337-ről 6433-ra, Huszton pedig 2627-ről 2706-ra nőtt a mutató.

A kárpátaljai adóhatóság szeptember 25-i tájékoztatása szerint 2026 eleje óta szeptember 1-jéig 5362 új gazdasági szereplőt jegyeztek be a megyében. Közülük 4569 egyéni vállalkozó, 793 pedig jogi személy volt.

Az adóhatóság nyilvántartásában összesen 83 572 gazdasági szereplő szerepelt, köztük 53 354 egyéni vállalkozó és 30 218 jogi személy. Ezek az adatok eltérő nyilvántartási időpontra és statisztikai körre vonatkoznak, ezért nem hasonlíthatók össze közvetlenül a megyei statisztikai hivatal számaival.

Az országos tendenciákról az Opendatabot elemzőplatform október 5-én közölt adatokat: 2026 első kilenc hónapjában Ukrajnában 222 288 új egyéni vállalkozót jegyeztek be, miközben 155 645-en szüntették meg tevékenységüket.

A rangsor a bejegyzett vállalkozók számát mutatja, nem pedig a ténylegesen aktív vállalkozásokét, azok bevételét vagy jövedelmezőségét.

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