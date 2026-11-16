Így változtak az üzemanyagárak november 16-án Ukrajnában
November 16-án vegyesen alakultak az üzemanyagárak az ukrajnai töltőállomásokon. Az OKKO és az UPG egyaránt 1 hrivnyával csökkentette a dízel árát, míg az Ukrnafta visszaemelte prémium benzine, az A-95 Energy árát.
A hét elején az OKKO-nál a normál dízel literje 104,90 hrivnyába, a Pulls prémium dízelé pedig 107,90 hrivnyába kerül. Az UPG-nél az EURO DIESEL ára 100,56 hrivnyára, az upgDIESEL-é pedig 103,90 hrivnyára csökkent.
Az Ukrnafta 3 hrivnyával emelte az A-95 Energy árát, amely így ismét 89,90 hrivnya literenként. A hagyományos A-95-ös benzin ára 86,90 hrivnya maradt.
A WOG és a SOCAR nem módosított az árain, az autógáz ára pedig egyik vizsgált hálózatnál sem változott.
Üzemanyagárak a nagyobb ukrajnai benzinkúthálózatoknál
OKKO:
- A-95 Euro: 90,90 hrivnya
- Pulls 95: 93,90 hrivnya
- Pulls 100: 100,90 hrivnya
- Dízel: 104,90 hrivnya
- Pulls dízel: 107,90 hrivnya
- Autógáz: 63,90 hrivnya
WOG:
- A-95 Euro: 90,90 hrivnya
- Mustang 95: 93,90 hrivnya
- Benzin 100: 100,90 hrivnya
- Euro-5 dízel: 105,90 hrivnya
- Mustang dízel: 108,90 hrivnya
- Autógáz: 63,50 hrivnya
SOCAR:
- A-95: 91,90 hrivnya
- NANO 95: 94,90 hrivnya
- NANO 100: 102 hrivnya
- NANO dízel: 106 hrivnya
- NANO Extro dízel: 109 hrivnya
- Autógáz: 63,90 hrivnya
Ukrnafta:
- A-92: 84,90 hrivnya
- A-95: 86,90 hrivnya
- A-95 Energy: 89,90 hrivnya
- Dízel: 101,90 hrivnya
- Energy dízel: 103,90 hrivnya
- Autógáz: 60,90 hrivnya
UPG:
- A-95: 86,90 hrivnya
- UPG 95: 89,90 hrivnya
- UPG 100: 97,90 hrivnya
- EURO DIESEL: 100,56 hrivnya
- upgDIESEL: 103,90 hrivnya
- Autógáz: 61,90 hrivnya
A legolcsóbb hagyományos A-95-ös benzint az Ukrnafta és az UPG kínálja, literenként 86,90 hrivnyáért. A dízel az UPG-nél a legkedvezőbb árú, míg az autógáz az Ukrnaftánál kerül a legkevesebbe: 60,90 hrivnya literenként.
Forrás: RBK-Ukrajina