Így változtak az üzemanyagárak november 16-án Ukrajnában

November 16-án vegyesen alakultak az üzemanyagárak az ukrajnai töltőállomásokon. Az OKKO és az UPG egyaránt 1 hrivnyával csökkentette a dízel árát, míg az Ukrnafta visszaemelte prémium benzine, az A-95 Energy árát.

A hét elején az OKKO-nál a normál dízel literje 104,90 hrivnyába, a Pulls prémium dízelé pedig 107,90 hrivnyába kerül. Az UPG-nél az EURO DIESEL ára 100,56 hrivnyára, az upgDIESEL-é pedig 103,90 hrivnyára csökkent.

Az Ukrnafta 3 hrivnyával emelte az A-95 Energy árát, amely így ismét 89,90 hrivnya literenként. A hagyományos A-95-ös benzin ára 86,90 hrivnya maradt.

A WOG és a SOCAR nem módosított az árain, az autógáz ára pedig egyik vizsgált hálózatnál sem változott.

Üzemanyagárak a nagyobb ukrajnai benzinkúthálózatoknál

OKKO:

A-95 Euro: 90,90 hrivnya

Pulls 95: 93,90 hrivnya

Pulls 100: 100,90 hrivnya

Dízel: 104,90 hrivnya

Pulls dízel: 107,90 hrivnya

Autógáz: 63,90 hrivnya

WOG:

A-95 Euro: 90,90 hrivnya

Mustang 95: 93,90 hrivnya

Benzin 100: 100,90 hrivnya

Euro-5 dízel: 105,90 hrivnya

Mustang dízel: 108,90 hrivnya

Autógáz: 63,50 hrivnya

SOCAR:

A-95: 91,90 hrivnya

NANO 95: 94,90 hrivnya

NANO 100: 102 hrivnya

NANO dízel: 106 hrivnya

NANO Extro dízel: 109 hrivnya

Autógáz: 63,90 hrivnya

Ukrnafta:

A-92: 84,90 hrivnya

A-95: 86,90 hrivnya

A-95 Energy: 89,90 hrivnya

Dízel: 101,90 hrivnya

Energy dízel: 103,90 hrivnya

Autógáz: 60,90 hrivnya

UPG:

A-95: 86,90 hrivnya

UPG 95: 89,90 hrivnya

UPG 100: 97,90 hrivnya

EURO DIESEL: 100,56 hrivnya

upgDIESEL: 103,90 hrivnya

Autógáz: 61,90 hrivnya

A legolcsóbb hagyományos A-95-ös benzint az Ukrnafta és az UPG kínálja, literenként 86,90 hrivnyáért. A dízel az UPG-nél a legkedvezőbb árú, míg az autógáz az Ukrnaftánál kerül a legkevesebbe: 60,90 hrivnya literenként.

Forrás: RBK-Ukrajina

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