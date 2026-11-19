Augusztusban 27 418 hrivnya volt az átlagos havi bruttó fizetés Kárpátalján, ami 14 százalékkal maradt el az országos átlagtól. A legjobban az információs és kommunikációs ágazatban dolgozókat fizették, miközben a teljes, 20,3 millió hrivnyás bérhátralék az Ungvári járásban halmozódott fel.

A Kárpátaljai Megyei Statisztikai Főosztály október 21-én közzétett adatai szerint 2026 augusztusában a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos nominális bére 27 418 hrivnya volt a megyében. Ez 4474 hrivnyával kevesebb az országos, 31 892 hrivnyás átlagnál. Júliushoz képest a fizetések 3,4 százalékkal csökkentek.

Az informatikai ágazatban a legmagasabbak a fizetések

A legjobban az információs és kommunikációs szektorban dolgozókat fizették, ahol az átlagkereset elérte a 48 201 hrivnyát. A második helyen a pénzügyi és biztosítási tevékenység állt 40 250 hrivnyával, míg a feldolgozóiparban 38 004 hrivnya volt az átlagbér.

A közigazgatásban és a védelem területén 36 633, az egyéb szolgáltatásokban 33 852, az építőiparban pedig 30 753 hrivnyát kerestek átlagosan.

A legalacsonyabb fizetéseket a művészet, a sport, a szórakoztatás és a szabadidős tevékenységek területén jegyezték, mindössze 17 690 hrivnyát. Az oktatásban 18 112, az adminisztratív és kisegítő szolgáltatásokban 19 507, az egészségügyben és a szociális ellátásban pedig 21 736 hrivnya volt az átlagkereset.

Több mint 20 millió hrivnya bérhátralék

A statisztikai adatok szerint 2026. szeptember 1-jén a kárpátaljai vállalatok és intézmények összesen 20,3 millió hrivnyával tartoztak dolgozóiknak.

A bérhátralék július 1-jéhez képest 1,4, az előző év azonos időszakához viszonyítva pedig 10,9 százalékkal növekedett.

A megyei statisztikai főosztály tájékoztatása szerint a teljes tartozás az Ungvári járásban keletkezett. A közlemény ugyanakkor nem nevezi meg az érintett vállalatokat, és arról sem közöl adatokat, hány munkavállalót érint a kifizetések elmaradása.

Fontos megjegyezni, hogy a közzétett átlagbérek a legalább tíz alkalmazottat foglalkoztató jogi személyek és azok részlegeinek adataira épülnek. A mutató nem foglalja magában automatikusan az egyéni vállalkozók és a kisebb vállalkozások dolgozóinak keresetét, továbbá a nettó, vagyis a kézhez kapott fizetéseket sem tükrözi.

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