Csökkent a dollár és az euró árfolyama az ukrajnai bankokban és pénzváltókban november 19-én, csütörtökön. A dollár átlagosan 12 kopijkával, az euró pedig 26 kopijkával lett olcsóbb a banki valutaváltásban.

A bankokban a dollár átlagos eladási árfolyama 45,78 hrivnya, míg a valutát 45,09 hrivnyás átlagáron vásárolják vissza. Az euró eladási árfolyama 50,46 hrivnyára csökkent, a bankok pedig átlagosan 49,57 hrivnyát fizetnek érte.

Így alakulnak az árfolyamok a pénzváltókban

Az ukrajnai pénzváltókban csütörtök reggel átlagosan 45,70 hrivnyáért kínálták a dollárt, a valuta vételi árfolyama pedig 45,55 hrivnya volt.

Az euró átlagos eladási árfolyama 50,60 hrivnya, vételi árfolyama pedig 50,20 hrivnya körül alakult.

A jegybank is erősebb hrivnyaárfolyamot állapított meg

Az Ukrán Nemzeti Bank november 19-re 45,20 hrivnyában határozta meg a dollár hivatalos árfolyamát, ami 14 kopijkás erősödést jelent az ukrán fizetőeszköz számára az előző értékhez képest.

Az euró hivatalos árfolyama 49,57 hrivnya lett, ami 29 kopijkás csökkenést jelent.

Szerhij Mamedov, az Ukrán Bankszövetség alelnöke, a Globus Bank igazgatótanácsának elnöke szerint 2026 végéig a dollár bankközi piaci árfolyama várhatóan elsősorban a 45–46 hrivnyás sávban mozog majd.

A szakember úgy véli, hogy a külföldi valuták iránti fokozott kereslet és a háborús kockázatok ellenére jelenleg nincs elegendő ok arra, hogy a hrivnya jelentős és tartós leértékelődésére számítsanak.

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