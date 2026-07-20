Jóváhagyták a vadászati kvótákat Ukrajnában a 2026–2027-es szezonra
Ukrajnában hivatalosan is jóváhagyták a 2026–2027-es vadászati idényre vonatkozó elejtési kvótákat és napi terítéklimiteket. Az új szabályozás célja a vadállomány fenntartható hasznosítása, az orvvadászat visszaszorítása, valamint a vadon élő állatok hatékonyabb védelme – tudatta az agronews.ua.
A szakhatóságok szerint a napi kvóták hozzájárulnak a biológiai sokféleség megőrzéséhez, a ragadozóállomány szabályozásához és a veszélyes állatbetegségek – különösen a veszettség – terjedésének nyomon követéséhez. A szabályozás indokoltságát erősíti az aranysakál állományának növekedése is.
Az intézkedés emellett a vadgazdálkodási ágazat működését is támogatja, hozzájárulva a vadásztársaságok és a hivatásos vadőrök munkahelyeinek megőrzéséhez.
Az Ukrajna Gazdasági, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztériumának 5262. számú rendelete értelmében a 2026–2027-es idényben az alábbi napi elejtési kvóták érvényesek:
- vadludak – legfeljebb 3 egyed;
- vadkacsák – legfeljebb 5 egyed;
- szárcsák – legfeljebb 6 egyed;
- fácánok – legfeljebb 3 egyed;
- gázlómadarak – legfeljebb 10 egyed;
- galambok – legfeljebb 10 egyed;
- vadnyulak – 1 egyed;
- fürjek – legfeljebb 15 egyed;
- foglyok – legfeljebb 3 egyed;
- mezei nyulak – 1 egyed;
- nyestek – 1 egyed;
- kormoránok – legfeljebb 2 egyed;
- amerikai nyércek – legfeljebb 5 egyed.
Az Ukrán Állami Erdészeti Ügynökség ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kvóták jóváhagyása önmagában nem jelenti a vadászati idény megnyitását. Arról, hogy egy-egy régióban mikor kezdődhet meg a vadászat, a helyi katonai közigazgatási szervek döntenek az aktuális biztonsági helyzet figyelembevételével.