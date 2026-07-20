Jóváhagyták a vadászati kvótákat Ukrajnában a 2026–2027-es szezonra

Ukrajnában hivatalosan is jóváhagyták a 2026–2027-es vadászati idényre vonatkozó elejtési kvótákat és napi terítéklimiteket. Az új szabályozás célja a vadállomány fenntartható hasznosítása, az orvvadászat visszaszorítása, valamint a vadon élő állatok hatékonyabb védelme – tudatta az agronews.ua.

A szakhatóságok szerint a napi kvóták hozzájárulnak a biológiai sokféleség megőrzéséhez, a ragadozóállomány szabályozásához és a veszélyes állatbetegségek – különösen a veszettség – terjedésének nyomon követéséhez. A szabályozás indokoltságát erősíti az aranysakál állományának növekedése is.

Az intézkedés emellett a vadgazdálkodási ágazat működését is támogatja, hozzájárulva a vadásztársaságok és a hivatásos vadőrök munkahelyeinek megőrzéséhez.

Az Ukrajna Gazdasági, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztériumának 5262. számú rendelete értelmében a 2026–2027-es idényben az alábbi napi elejtési kvóták érvényesek:

vadludak – legfeljebb 3 egyed;

vadkacsák – legfeljebb 5 egyed;

szárcsák – legfeljebb 6 egyed;

fácánok – legfeljebb 3 egyed;

gázlómadarak – legfeljebb 10 egyed;

galambok – legfeljebb 10 egyed;

vadnyulak – 1 egyed;

fürjek – legfeljebb 15 egyed;

foglyok – legfeljebb 3 egyed;

mezei nyulak – 1 egyed;

nyestek – 1 egyed;

kormoránok – legfeljebb 2 egyed;

amerikai nyércek – legfeljebb 5 egyed.

Az Ukrán Állami Erdészeti Ügynökség ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kvóták jóváhagyása önmagában nem jelenti a vadászati idény megnyitását. Arról, hogy egy-egy régióban mikor kezdődhet meg a vadászat, a helyi katonai közigazgatási szervek döntenek az aktuális biztonsági helyzet figyelembevételével.

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