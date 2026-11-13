Idén több mint 1 milliárd hrivnyát fordítottak háborús kiadásokra Kárpátalján

2026 első tíz hónapjában összesen 1 milliárd 136 millió hrivnyát különítettek el Kárpátalján a háborúval összefüggő kiadásokra a megyei és a kistérségi költségvetésekből. Ebből 443 millió hrivnya a megyei büdzséből származott. A támogatás összege már most meghaladja a teljes 2025. évi, hasonló kiadásokra fordított összeget – közölte Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője.

A források legnagyobb részét, több mint 720 millió hrivnyát katonai alakulatok és egységek támogatására, a megye biztonságának és védelmének megerősítésére, valamint a nemzeti ellenállás támogatására fordították.

Kiemelt figyelmet kapnak azok az alakulatok, amelyekben kárpátaljai katonák szolgálnak.

További 416 millió hrivnyát egyéb, az orosz fegyveres agresszióval összefüggő kiadásokra fordítottak. Ezek közé tartozik elsősorban a veteránok, a katonacsaládok és a belső menekültek szociális támogatása, valamint egészségügyi ellátásuk biztosítása. E célokra a megyei költségvetésből több mint 232 millió hrivnyát különítettek el.

Bileckij hangsúlyozta, hogy a megyei és kistérségi önkormányzatok, a vállalkozások és a lakosság közös erőfeszítéseire továbbra is szükség van. Mint fogalmazott, a szabályos adófizetés és az átlátható gazdasági tevékenység is hozzájárul Ukrajna győzelméhez.

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