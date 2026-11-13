Leállítja a termelést és dolgozókat bocsát el a Korolivszkij Szmak

Kényszerűen felfüggeszti termelését, beszünteti az olajos növények felvásárlását és dolgozókat bocsát el a Korolivszkij Szmak termékeit előállító ukrán élelmiszeripari vállalat. A döntés hátterében az áramellátás kritikus helyzete, valamint az orosz rakéta- és dróntámadások folyamatos veszélye áll.

A vállalat sajtószolgálatának vezetője, Hennagyij Terticsnij Facebook-bejegyzésében közölte:

az állandósult áramszünetek miatt már nem tudják biztosítani a gyártókapacitások stabil működését, az újabb orosz támadások veszélye pedig a munkavállalók biztonságát is kockáztatja.

Emiatt a cég valamennyi olajos növény felvásárlását leállítja, és felfüggeszti a termelési folyamatot. Jelenleg a már elkészült termékek kiszállítását fejezik be.

A leállás egyik következménye a dolgozói létszám csökkentése lesz.

A vállalat közlése szerint ez a döntés különösen fájdalmas, hiszen sokan évek óta dolgoznak náluk, és a munkavállalók mögött családok állnak. Az elbocsátások pontos számáról egyelőre nem közöltek információt.

Azt sem tudni, mennyi ideig tart majd a termelés szüneteltetése, illetve milyen feltételek mellett indíthatják újra a gyártást.

A Korolivszkij Szmak a „Viktor i K” magánvállalat márkája. A cég napraforgóolajat, majonézt, szószokat, ketchupot, mustárt, tésztaféléket és konzerveket, valamint egyéb élelmiszeripari termékeket gyárt, emellett napraforgó és szója feldolgozásával is foglalkozik.

Kárpátalja.ma

Forrás: kurs.com.ua

Nyitókép: Facebook/Королівський Смак





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