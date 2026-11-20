Jelentősen megnőtt a kiadó egyszobás lakások iránti kereslet Ukrajna nyugati megyéiben. Kárpátalján egy év alatt 3,6-ről 4,4-re emelkedett az egy hirdetésre jutó jelentkezések száma az ingatlanvásárlók körében, a családi házak iránti érdeklődés pedig szintén növekedett.

Az adatokról az RBK-Ukrajina számolt be az OLX Ingatlan elemzésére hivatkozva.

A hosszú távú lakásbérlés piacán különösen jelentős növekedést mértek. Lemberg megyében az egy hirdetésre érkező jelentkezések száma 16,1-ről 42-re, Ternopil megyében 13,4-ről 36,7-re, Csernyivci megyében pedig 26,5-ről 57,3-ra emelkedett.

Kárpátalján a családi házak vásárlása iránt is erősödött az érdeklődés: az egy hirdetésre jutó jelentkezések száma 3,9-ről 5,2-re nőtt. A lakásvásárlás területén a megyei mutató 3,6-ről 4,4-re emelkedett.

Az OLX szakértői szerint az egyszobás lakások népszerűségének növekedése a rugalmasabb lakhatási lehetőségek iránti igényt jelzi. A családi házak esetében pedig egyre fontosabb szempont lehet az önálló fűtés és a tartalék áramellátás biztosítása.

A felmérés szerint a lakáskeresők többsége a 26–45 éves korosztályból kerül ki.

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