Zelenszkij: Nagy-Britannia 10 milliárd fonttal támogatja Ukrajnát

Nagy-Britannia összesen 10 milliárd font értékű kiegészítő pénzügyi támogatást nyújt Ukrajnának. Ebből 7 milliárd fontot a következő három évben gazdasági támogatásra fordítanak, további 3 milliárd font pedig brit exportfinanszírozás formájában segíti elsősorban a szükséges fegyverek szállítását – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkij közlése szerint a támogatásról Andy Burnham brit miniszterelnökkel folytatott megbeszélésén született döntés. Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy az újabb pénzügyi segítség kiegészíti a Nagy-Britannia által évente biztosított támogatást.

Az ukrán elnök fontosnak nevezte a bejelentést, amely szerinte

egyértelmű jelzés Moszkvának arról, hogy Ukrajna nem marad magára az orosz agresszióval szemben.

Úgy véli, minden olyan intézkedés, amely erősíti Ukrajna védelmi képességeit, közelebb viheti Oroszországot a háború befejezéséhez.

A felek a megbeszélésen a szankciós politikáról is egyeztettek. Zelenszkij szerint London továbbra is következetesen támogatja az Oroszországgal szembeni korlátozó intézkedéseket.

Az ukrán államfő köszönetet mondott Nagy-Britanniának, a brit kormányfőnek és munkatársainak, valamint mindazoknak, akik támogatják Ukrajnát.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel, Henry Nicholls via AFP/Getty Images

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