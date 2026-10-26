Négy gazdasági klaszter alakíthatja Ukrajna háború utáni fejlődését

Ukrajna régiói eltérő fejlődési pályát követhetnek a háború befejezését követően. Ella Libanova demográfus szerint a térségek jövőjét elsősorban a biztonsági helyzet, az infrastruktúra állapota, a természeti erőforrások és a gazdasági lehetőségek határozzák majd meg. A klaszterek kialakítása azonban nem jelenti az ország határainak vagy közigazgatási rendszerének megváltoztatását.

Ella Libanova, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Mihajlo Ptuha Demográfiai és Életminőség-kutató Intézetének igazgatója a háború utáni regionális fejlődés lehetséges irányairól a Gazdasági Stratégiai Központnak adott, 2026 áprilisában megjelent interjúban beszélt. Véleménye szerint a háború után olyan területi klaszterek alakulhatnak ki, amelyek részben eltérnek majd a jelenlegi gazdasági és regionális szerkezetektől.

Eltérő lehetőségek várnak a régiókra

A demográfus négy fő területi csoportot különített el, emellett a nagyvárosokat is sajátos gazdasági központokként kezelte.

Az északkeleti régiókban, köztük Kijev, Csernyihiv és Szumi megyében, a biztonsági kockázatok miatt kiemelt jelentőségű lehet a lakosság helyben maradásának ösztönzése, a munkahelyteremtés és a vállalkozások támogatása. Ennek egyik eszköze a biztosítási kockázatok egy részének állami kompenzálása lehet.

A délkeleti térségek fejlődését nagymértékben befolyásolhatja a kikötők és a közlekedési infrastruktúra helyreállítása, valamint a biztonságos tengeri hajózás feltételeinek megteremtése.

Nyugat-Ukrajna előnyös helyzetben van az európai uniós határ közelsége és a viszonylag épen maradt infrastruktúra miatt. A növekvő népesség és gazdasági aktivitás ugyanakkor egyre nagyobb terhet róhat a természeti erőforrásokra. Libanova szerint a további fejlődés lehetőségei elsősorban Lemberg és Ivano-frankivszk megyében adottak.

Közép-Ukrajna a háború utáni gazdasági növekedés egyik fontos motorjává válhat, de ehhez figyelembe kell venni az infrastruktúra helyreállítását, a károk mértékét és a termőföldek megőrzését is. A nagyvárosok – köztük Kijev, Lemberg, Dnyipro és Harkiv – továbbra is fontos szerepet tölthetnek be a munkahelyek, a vállalkozások és a szolgáltatások koncentrációjában.

Közel 588 milliárd dollárra becsülik az újjáépítés költségeit

A régiók eltérő szükségleteit a nemzetközi partnerek értékelései is hangsúlyozzák. A Világbank, az ukrán kormány, az Európai Bizottság és az ENSZ 2026 februárjában közzétett, ötödik közös kár- és szükségletfelmérése (RDNA5) szerint Ukrajna újjáépítési és helyreállítási igényei a következő tíz évben megközelíthetik az 588 milliárd dollárt.

A 2025. december 31-i állapotot tükröző jelentés szerint a károk és a helyreállítási szükségletek jelentős része a frontvonalhoz közeli területeken, valamint a nagyvárosi térségekben összpontosul. Ezért a nemzetközi partnerek a helyi sajátosságokat figyelembe vevő, összehangolt újjáépítési programokat tartják szükségesnek.

A klaszterek kialakításáról szóló elképzelés tehát nem Ukrajna politikai felosztását jelenti, hanem azt, hogy az egyes régiók eltérő gazdasági és társadalmi adottságaiknak megfelelő támogatást kaphatnak. A legfontosabb feladat a lakosság visszatérésének elősegítése, a munkahelyek helyreállítása, a vállalkozások támogatása és az újjáépítési források hatékony felhasználása.

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